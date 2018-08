Hitze 2018 in NRW: Wolken ziehen ab, es wird wieder wärmer

Über Nacht sind vom Westen her Wolken aufgezogen. Der Mittwoch beginnt im Rheinland mit kräftigen Gewittern. Es blitzt und regnet an vielen Orten. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) können an einigen Orten 20 Liter pro Quadratmeter fallen, teilweise auch mehr. Die Meteorologen rechnen mit Starkregen. Auch Hagel und Sturmböen seien möglich, schreiben sie in ihrem Wetterbericht vom frühen Morgen.