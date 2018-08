Hitze 2018 in NRW: Schon 36 Grad und es wird noch heißer ...

Exkurs nach Berlin: Auch die Bundestagsbienen sind Opfer der großen Hitze geworden und haben weit weniger Honig als üblich produziert. "Selten hatten wir eine so schlechte Sommerernte", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Oliver Krischer, der dpa. Statt wie üblich 35 Kilogramm je Bienenvolk hätten die drei Bienenvölker nur jeweils 25 bis 30 Kilo Honig produziert. Hitzebedingt gab es weniger Blüten und entsprechend weniger Nektar. Bundestagsimker Daniel Holstein holte am Dienstag zum Abschluss des Bienenjahres die Honigwaben aus dem Bienenstock und schleuderte sie. Die Ansiedelung der Bienenvölker am Bundestag ist eine Initiative der Grünen. Der Honig der rund 150.000 honiggebenden Bienen - Name: "Bundestagsblüte" - wird intern im Bundestag verkauft.