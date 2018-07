Am Montag war es in Sachsen-Anhalt am wärmsten gewesen: Der heißeste Ort ist laut DWD Bernburg an der Saale mit 37,4 Grad gewesen. Dahinter folgten Kitzingen (Bayern) mit 37 Grad und Regensburg mit 36,6 Grad. Der bislang höchste gemessene Wert des Sommers 2018 liegt laut DWD bei 38 Grad in Duisburg. Am Dienstag könnte es aber noch heißer werden. Die Temperaturen können bei 33 bis 38 Grad liegen, lokal bis 39 Grad. Der Wetterdienst erwartet außerdem im Westen und Nordwesten einzelne Gewitter. Räumlich eng begrenzt könne es auch zu Unwettern kommen.