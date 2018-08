Hitze 2018 in NRW: Heute kann der heißeste Tag des Jahres werden

Heute könnte der heißeste Tag des Jahres in NRW werden: Bis zu 39 Grad sind angekündigt. Auch für ganz Deutschland werden Hitze-Rekorde erwartet. Den bisher höchsten in Deutschland gemessenen Wert, 40,3 Grad, gab es am 5. Juli 2015 sowie am 7. August 2015 jeweils im bayerischen Kitzingen. Vergangene Woche wurden in Bernburg in Sachsen-Anhalt bereits 39,5 Grad gemessen.