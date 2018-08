Hitze 2018 in NRW: Heute Höhepunkt der Hitzewelle, morgen kühler

Der lang ersehnte Regen ist zumindest in Sichtweite: Am Dienstag bleibt es noch trocken, doch in der Nacht zu Mittwoch ändert sich das. Vom Westen her kommend könnte es Schauer und Gewitter in NRW geben. „Da ist die Unwettergefahr schon da, aber gering“, erklärte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).