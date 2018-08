Rund um den Flughafen Köln/Bonn ist am Dienstag die bundesweit höchste Temperatur des Tages gemessen worden. Dort wurde es 38,3 Grad heiß, wie ein Sprecher des DWD am Abend sagte. Alle der fünf heißesten Orte vom Dienstag lagen in Nordrhein-Westfalen. In Werl und Köln-Stammheim wurden 38,2 Grad gemessen, in Lippstadt und Lüdinghausen 38,1 Grad.