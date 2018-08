Hitze 2018 in NRW: Dienstag gibt's den Höhepunkt der Hitzewelle, Mittwoch wird es kühler

In diesem Sommer sind bereits mehr Menschen in Seen und Flüssen in NRW ertrunken als im Sommer des vergangenen Jahres. Allein seit dem vergangenen Freitag kamen mindestens fünf Menschen ums Leben, darunter zuletzt ein vierjähriger Junge, der in einem Freibad in Bedburg bei Köln ertrank. Allein in den ersten sechseinhalb Monaten des Jahres (20. Juli) starben 37 Menschen, etwas mehr als im selben Zeitraum des vergangenen Jahres. Seitdem sind mindestens fünf weitere Menschen gestorben.