Hitze 2018 in NRW: Am Donnerstag soll die Hitzewelle enden

Erst mal wird es nochmal richtig heiß: Aber dann kommt eine Abkühlung: Die neue Woche startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vielerorts wieder mit viel Sonne und bis zu 36 Grad Wärme. Am Dienstag ist erneut Schwitzen angesagt bei Höchstwerten von 34 bis 38 Grad. Am Mittwoch verlagere sich dann der Hitzeschwerpunkt Richtung Osten. Vor allem im Süden und Osten Deutschlands könnten es nochmal bis zu 38 Grad werden, während im Nordwesten bei 31 Grad Schluss sein dürfte.Der genaue Ablauf des Wetterumschwungs sei noch unsicher, hieß es. Möglicherweise sei es mit den Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze bereits am Donnerstag in vielen Landesteilen vorbei. "Spätestens am Wochenende sollte die mittlerweile historische Hitzewelle aber überall in Deutschland beendet sein."