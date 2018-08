Hitze 2018 in NRW: Am Donnerstag kühler, aber wann kommt Regen?

Deutsche Bürokratie ist manchmal schon ein wenig hinderlich: Schnelle Hilfe durch den Einsatz von Bundeswehrhubschraubern zur Bekämpfung von Waldbränden ist mitunter kaum möglich. Am Wochenende war innerhalb von zwei Stunden ein Tandemhubschrauber aus den Niederladen nach Straelen geflogen, um dort brennende Waldflächen zu löschen. Eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums betonte, dass in diesem Fall alleine die Anflugzeit eines deutschen Geräts vom Stützpunkt in Süddeutschland länger gedauert hätte. Zusätzlich bremst der behördliche Weg. Einsätze von Hubschraubern in Notfalllagen setzen in Deutschland eine Kette von Genehmigungsebenen in Gang: Von der Kommune, über die Bezirksregierung und das Landesinnenministerium an das Landeskommando der Bundeswehr in NRW. Dennoch sieht der Verband der Feuerwehren in NRW die Sicherheit bei Notfalllagen nicht gefährdet, wie ein Sprecher sagte.