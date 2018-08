Hitze 2018 in NRW: Am Donnerstag erreicht die Hitzewelle ihren Höhepunkt

Die Hitze hat im Hochrhein zu einem Fischsterben geführt: Am Wochenende wurde etwa eine Tonne toter Fische im Kanton Schaffhausen eingesammelt. Das bestätigte der Schweizer Fischereiverband am Montag. Betroffen sind vor allem Äschen, die Temperaturen unter 23 Grad bevorzugen - in Stein am Rhein war das Wasser jedoch über 27 Grad warm. Die Schweizer Behörden hatten schon im Juli Schutzmaßnahmen eingeleitet: Zwischen dem Bodensee und Schaffhausen wurden sechs Kaltwasserbecken als Zufluchtsorte für Fische ausgebaggert. Die Maßnahmen wirkten zumindest in den ersten Tagen der Hitzewelle: In den Becken sammelten sich tausende Fische.