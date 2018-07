Hitze 2018 in NRW: 39,2 Grad - Der Hitzerekord ist geknackt

Rekord! In Bernburg in Sachsen-Anhalt ist am Dienstag die bisher höchste Temperatur dieses Sommers in Deutschland gemessen worden - und es kann noch heißer werden. Um 14 Uhr betrug die Temperatur dort 39,2 Grad, sagte ein Sprecher des DWD. Das sei zugleich der höchste Wert, der seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Sachsen-Anhalt gemessen worden sei. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass bei noch steigender Hitze hier oder an einer anderen Messstelle in Deutschland sogar der Hitzerekord im fränkischen Kitzingen ins Wanken gerate. Dort waren 2015 am 5. Juli und am 7. August 40,3 Grad gemessen worden.