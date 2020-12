Staatsschutz ermittelt : Hinweisschilder auf Impfzentrum in Dülmen mit Hakenkreuzen beschmiert

Dülmen Zwei Schilder mit Hinweisen auf das Impfzentrum im Kreis Coesfeld müssen neu aufgehängt werden. Am 4. Januar soll das Impfzentrum in Dülmen den Betrieb aufnehmen.

Das Impfzentrum wurde in Dülmen eingerichtet und soll am 4. Januar den Betrieb aufnehmen. Am 15. Dezember hatt Landrat Christian Schulze Pellengahr das Impfzentrum besichtigt. Am 23. Dezember berichtete der Kreis Coesfeld von einem ersten Testlauf.