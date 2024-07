Kriminelles Netzwerk Wer ist die „Mocro-Mafia“?

Allerdings kursieren über die „Mocro-Mafia“ viele falsche Vorstellungen, sagte der niederländische Kriminologe Cyrille Fijnaut der Deutschen Presse-Agentur. So sei es völlig wirklichkeitsfremd, sich darunter eine einzige, straff geführte Organisation vorzustellen. „Es ist nicht so, dass die Drogenkriminalität in den Niederlanden in der Hand einiger großer Bosse ist. Die Polizei würde sich das wünschen, denn dann könnte man viel einfacher dagegen vorgehen, aber so ist es eben nicht. In Italien gibt es das, aber bei uns ist die Sache komplizierter.“