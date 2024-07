Himmelsphänomen im August Wo Sie die Perseiden in NRW beobachten können

Diese Staubkörnchen, also die Perseiden, treten dann mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 Kilometern pro Stunde in die Erdatmosphäre ein. „In etwa 80 Kilometern Höhe verglühen sie und regen dabei die Luftteilchen zum Leuchten an. Die Sternschnuppe, die in Sekunden über den Himmel huscht, wird also durch erhitzte Luft erzeugt“, sagt Hüttemeister. Übrigens: Der Komet, der die Sternschnuppen verursacht, befindet sich auf seiner Bahn an einer ganz anderen Stelle – weit entfernt von der Erde. „Im Fall der Perseiden heißt er nach seinen Entdeckern ‚Swift-Tuttle‘ und wird erst wieder im Jahr 2126 in Erdnähe sein“, so die Expertin.