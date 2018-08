Hildesheim/Beverungen: Mann soll versucht haben, Ex-Chef aus Rache anzuzünden

Hildesheim Er soll versucht haben, seinen Ex-Chef mit Benzin anzuzünden und qualvoll zu töten. Seit Mittwoch steht deshalb ein 42-Jähriger aus Beverungen im Kreis Höxter vor Gericht.

Die Anklage in dem Prozess am Landgericht Hildesheim lautet auf versuchten Mord. Auslöser für die Tat war laut Anklage, dass der 42-Jährige seinen früheren Chef für den Verlust seiner Arbeit verantwortlich macht.

Der Mann soll dem 47-Jährigen in den frühen Morgenstunden des 20. Februar vor dessen Haus in Lauenförde an der Weser aufgelauert haben. Als der Ex-Chef sein Auto aus der Scheune holen wollte, soll sich der Angeklagte von hinten angeschlichen und ihn mit etwa drei Litern Benzin übergossen haben.