Deutsch-niederländische Doppelstadt „Hier gibt es kaum einen Einwohner, der nicht irgendeine deutsche Großmutter hat“

Schrittweise sind die beiden Städte in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter zusammengewachsen - und haben sich sogar einen gemeinsamen Namen gegeben: Eurode. Die Feuerwehr hat eine Schlauchkupplung entwickelt, die bei Löschfahrzeugen aus beiden Ländern passt. Wer Mitglied der Kerkrader Stadtbücherei ist, kann automatisch auch in Herzogenrath Bücher ausleihen und umgekehrt. Das Eurode Business Center steht sogar mitten auf der Staatsgrenze: Die Herrentoilette ist in Deutschland, die Damentoilette in den Niederlanden.