An der niederländischen Grenze : Haftbefehl seit 16 Jahren – Polizei in Herzogenrath nimmt Mann bei Einreise fest

Haftbefehl seit 16 Jahren – Polizei in Herzogenrath nimmt Mann bei Einreise fest

An der niederländischen Grenze

Die Bundespolizei in Herzogenrath nahm einen seit 16 Jahren gesuchten Mann fest (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Herzogenrath An der niederländischen Grenz in Herzogenrath wurde ein 48-Jähriger festgenommen. Gegen den Mann bestand seit 16 Jahren ein Haftbefehl.

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen in Herzogenrath (Region Aachen) an der Grenze zu den Niederlanden einen 48-jährigen Polen festgenommen, gegen den seit 16 Jahren ein Haftbefehl bestand. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth suchte den Mann, der wegen der Verabredung zum Mord und wegen Raubes mit Todesfolge im Jahr 2002 vom Landgericht Nürnberg-Fürth zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden war.