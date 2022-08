Unfall in Herzebrock-Clarholz : Mann auf Krankenfahrstuhl von Zug erfasst und tödlich verletzt

Herzebrock-Clarholz Ein 67-Jähriger ist auf einem Bahnübergang in Herzebrock-Clarholz von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann überquerte den Übergang mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl.

Auf einem unbeschrankten Bahnübergang im Kreis Gütersloh ist der Fahrer eines Krankenfahrstuhls von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 67-Jährige sei am Dienstag noch am Unfallort in Herzebrock-Clarholz an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei in Gütersloh mit. Der Mann, der das kleine Elektrofahrzeug auf vier Rädern lenkte, sei von rechts von dem Zug erfasst worden. Mitarbeiter des Verkehrskommissariats aus Gütersloh und Beamte der Bundespolizei rekonstruierten den Unfall. Der 46 Jahre alte Zugführer und die rund 60 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Strecke gesperrt.