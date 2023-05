Schreckliche Tat in Herten Mutter und zwei Kinder getötet – Vater festgenommen

Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind tot in ihrer Wohnung im nordrhein-westfälischen Herten gefunden worden. Polizisten fanden die 37-Jährige und ihre fünf und acht Jahre alten Töchter am Dienstagabend, wie die Polizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Bochum am Mittwoch mitteilten. Die genaue Todesursache stehe noch nicht fest, eine Mordkommission ermittle.