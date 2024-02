Großeinsatz der Feuerwehr Lagerhalle in Herten brennt – Rauchsäule kilometerweit sichtbar

Im südlichen Herten, westlich von Recklinghausen gelegen, ist am Donnerstagvormittag (29. Februar 2024) eine Lagerhalle in Brand geraten. Eine große Rauchsäule ist weithin sichtbar. Anwohner sollen sich in geschlossene Räume begeben. Die Feuerwehr Herten ist mit einem Großaufgebot vor Ort. (Stand 13 Uhr)