Unfallhergang ist unklar Kind stürzt durch Dachboden mehr als zehn Meter tief

Bei einem Sturz aus großer Höhe durch eine eingebrochene Decke in einer ehemaligen Kirche hat sich der 13-Jährige schwer verletzt. Er sei am Dienstagabend vom Dachboden eingebrochen und zehn bis zwölf Meter tief in den Kirchenraum gestürzt, teilte die Polizei mit. Es bestehe aber aktuell keine Lebensgefahr.