Tat im Märkischen Kreis : Wilderer schießen mit Armbrust auf Damwild

Damwild in einem Gehege in Leverkusen (Archivbild) Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Herscheid Jäger in Herscheid im Märkischen Kreis haben ein verletztes Wildtier gefunden. Das Damwild hatte einen Pfeil im Bauch stecken, der offenbar aus einer Armbrust stammt. Das Tier musste getötet werden.

Die Jagdwilderer waren vermutlich in der Nacht auf Sonntag unterwegs, berichtet die Polizei. Jäger hatten am Sonntagmorgen das verletzte Damwild auf einer Wiese an er L561 entdeckt. „Im Bauch des Tieres steckte ein Pfeil, der darauf hindeutet, dass er von einer Armbrust abgeschossen wurde“, erklärt die Polizei. Das Tier musste vom Jagdaufseher erschossen werden.