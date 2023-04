„Künftige Aufgaben sehe ich aber woanders“ Michelle Müntefering will nicht den Vorsitz der NRW-SPD

Die NRW-SPD will die neue Führung bei einem Parteitag am 26. August wählen. Am 6. Mai will die Partei in Münster zunächst über den weiteren Weg beraten. Bei dem Strategie-Treffen wollen sich SPD-Politiker und -Politikerinnen aus Landespartei und Landtag, Bundestag und den Kommunen über den künftigen Kurs und mögliche Führungsstrukturen austauschen. „Die Sozialdemokratie muss wieder stärkste politische Kraft in NRW werden“, sagte Müntefering. Dabei wolle sie weiter helfen.