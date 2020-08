Großeinsatz in Herne : Zwei Verletzte bei Ammoniak-Austritt in Eishalle

Herne Bei Wartungsarbeiten tritt in einer Eissporthalle in Herne giftiges Ammoniak aus. Zwei Mitarbeiter werden verletzt. Die Feuerwehr ist immer noch im Einsatz, um das Gebäude aufwendig zu reinigen.

In einer Eissporthalle in Herne ist Ammoniak ausgetreten, was zu einem mehrstündigen Großeinsatz der Feuerwehr geführt hat. Das giftige Gas sei bei Wartungsarbeiten am Montagmorgen ausgetreten und habe zwei Mitarbeiter der Halle verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Am frühen Dienstagmorgen waren die Einsatzkräfte den Angaben zufolge noch immer vor Ort. Das Leck sei inzwischen abgedichtet, der Ort müsse aber noch überwacht werden, hieß es. Ammoniak hat laut Feuerwehr Reiz- und Ätzwirkung. Wird das Gas über längere Zeit eingeatmet, können demnach Schäden an den Atemwegen entstehen.