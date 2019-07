Sexueller Übergriff : Zwei Teenager sollen Mädchen in Herne genötigt haben

Herne In Herne soll es Mitte Mai einen sexuellen Übergriff auf von zwei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren auf eine Mitschülerin gegeben haben. Der Fall soll sich im Mai ereignet haben, wurde aber erst jetzt bekannt.

Die Polizei Bochum ermittele deshalb bereits seit mehreren Wochen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Betroffen sei eine 14 Jahre alte Schülerin. Zwei Mitschüler des Mädchens im Alter von 13 und 14 Jahren werden der Tat verdächtigt. Wegen des Alters der Jugendlichen hatte die Polizei nach dem Vorfall am 13. Mai die Ermittlungen zunächst nicht öffentlich gemacht.

Seit dem vergangenen Freitag gibt es einen Fall in Mülheim an der Ruhr. Dort sollen laut Polizei und Staatsanwaltschaft fünf Kinder und Jugendliche eine junge Frau vergewaltigt haben. Ein Jugendlicher sitzt in Untersuchungshaft. Außerdem laufen Ermittlungen wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung einer Jugendlichen am vergangenen Sonntag ebenfalls in Mülheim. Die Staatsanwaltschaft zählt dort auch einen Elfjährigen zu den Tatverdächtigen. Die anderen vier Verdächtigen sind nach Behördenangaben 15 bis 17 Jahre alt.