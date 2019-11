Auseinandersetzung mit Messern, Schlagstöcken und Ketten : Polizei vollstreckt zehn Durchsuchungsbeschlüsse in Herne und Gelsenkirchen

Polizei vollstreckt zehn Durchsuchungsbeschlüsse in Herne und Gelsenkirchen

Herne Zweimal kam es in Herne an einem türkischen Café zu schweren Auseinandersetzungen unter Einsatz von Waffen. Nun hat die Polizei zehn Durchsuchungsbefehle erlassen.

Bei einer angemeldeten Versammlung mit hoher kurdischer Beteiligung kam es am 14. Oktober in Herne an einer Trinkhalle und einem türkischen Café zu Auseinandersetzungen. Dabei wurden unter anderem mehrere Personen verletzt.