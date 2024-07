Sieben Anwohner evakuiert Überlagertes Blondierpulver sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr in Herne

Was in der Nacht zu Montag (29. Juli 2024) wie ein Routineeinsatz der Feuerwehr in Herne begann, entwickelte sich zu einem Großeinsatz mit Dekontaminationsplatz, Chemikalienschutzanzügen und Evakuierung von Anwohnern. Erst am frühen Morgen war der Einsatz beendet. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, teilte die Feuerwehr mit.