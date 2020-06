Ermittlungen auch gegen Mutter : Vater aus Herne soll Baby getötet haben

Herne Schreckliche Tat in Herne: Dort soll ein Mann sein Baby ermordet haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar. Auch gegen die Mutter laufen Ermittlungen.

Ein Vater soll in Herne sein acht Wochen altes Baby getötet haben. Der 26-Jährige sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Mann nach der Tat vor einer Woche selbst den Rettungsdienst gerufen.