Vorfall in Herne Reizgas in Bus versprüht – sieben Verletzte

Durch den Einsatz von Reizgas in einem Linienbus sind in Herne sieben Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen versprühten ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte am Dienstagabend das Gas und flüchteten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen gaben demnach an, dass sich zuvor eine Gruppe Jugendlicher im hinteren Teil des Busses aufhielt und einer von ihnen dann ein Pfefferspray aus der Tasche zog und versprühte. Nach dem Vorfall sei die Gruppe dann ausgestiegen. Sechs Fahrgäste und der Busfahrer wurden leicht verletzt. Eine 86-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Gesucht werden nun weitere Zeugen.