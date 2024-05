Nackt-Fußballspiel in Herne „Das System Fußball ist krank, da ziehen wir blank“

Vor 1000 Zuschauern und bei sonnigem Wetter ist am Mittwoch die „deutsche NACKTionalmannschaft“ im Stadion am Schloß Strünkede in Herne unbekleidet gegen die „Pottoriginale All Stars“ angetreten. Die Aktion verstehe sich als „Kunst+Protestspiel gegen UEFA, DFB und die übermäßige Kommerzialisierung des Fußballs“, wie Initiator und Künstler Gerrit Starczewski mitteilte. Auf einem Banner, das an einer Bande gegenüber vom Fanblock hing, war demnach zu lesen: „Das System Fußball ist krank, da ziehen wir blank“.