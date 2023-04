Mordkommission in Herne ermittelt Mann soll Ehefrau erstochen haben

Herne · Ein Mann soll seine Ehefrau in ihrer Wohnung in Herne mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen.

11.04.2023, 13:22 Uhr

Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht auf der Straße (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Gegen den 49-Jährigen sei Untersuchungshaft wegen Mordverdachts erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bochum am Dienstag mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand stach der Mann mehrfach auf die 53-Jährige ein, die laut Obduktion an den Folgen massiver Stichverletzungen starb. Der dringend tatverdächtige Serbe wurde noch am Tatort festgenommen. Er habe sich „im Zuge der Tathandlungen“ verletzt und sei intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt worden. Lebensgefahr bestand nicht. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall.

(mzu/dpa)