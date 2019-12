Innenministerium gibt Erlaubnis : Kobra-Besitzer von Herne darf weiter Schlangen halten

Düsseldorf Eine entflohene Monokelkobra hielt tagelang die Ruhrgebietsstadt Herne in Atem. Anschließend wurde der Halter auf Tierschutz kontrolliert. Nun ist klar: Er darf auch weiterhin exotische Schlangen halten.

Nach der Jagd auf eine Monokelkobra in Herne dürfte sich der mutmaßliche Besitzer der Schlange neue giftige Tiere zulegen. Das geht aus einem Schreiben des Innenministeriums an den Landtag hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nach Ansicht der Grünen würde selbst das geplante Gifttier-Gesetz daran zunächst nichts ändern - auch nach Inkrafttreten des Gesetzes dürfte der Mann durch eine Bestandsschutz-Klausel vorhandene Giftschlangen behalten.

Fast eine Woche hatte sich die Kobra im August in Herne in einem Häuserblock versteckt, die Wohnungen wurden evakuiert. Beim mutmaßlichen Besitzer der Monokelkobra wurden 21 weitere Schlangen entdeckt, die inzwischen mit dem mutmaßlich entwischten Tier bei Reptilienexperten in Recklinghausen leben, so das Innenministerium in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen. Dadurch seien der Stadt Herne keine weiteren Kosten entstanden.