Schwerer Unfall in Herne Jugendliche krachen mit Mercedes in geparkte Autos

Zwei 14- und 15-jährige Jugendliche sind am Dienstagmorgen (30. Januar) in Herne mit einem Mercedes in geparkte Autos gekracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Bochum haben die Jugendlichen vermutlich wegen überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und krachten in die geparkten Autos. Dabei schob sich der Mercedes durch die Wucht des Aufpralls unter die Autos. Zeugen hatten demnach gegen 3.44 Uhr in der Nacht zu Dienstag einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt.