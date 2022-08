„Ich war durstig“ : Einbrecher in Herne ruft selber die Polizei

Nachdem er in eine Gartenlaube in Herne eingebrochen war, rief der Einbrecher selber die Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Herne Nachdem er in eine Gartenlaube eingebrochen war, hat ein 39-Jähriger in Herne selber die Polizei alarmiert. Seine Entschuldigung: „Ich war durstig“.

Ein reuiger Einbrecher hat nach einem Einbruch in eine Gartenlaube in Herne selbst die Polizei alarmiert. Am Tatort habe der 39-Jährige schon auf die Beamten gewartet, berichtete eine Polizeisprecherin in Bochum am Mittwoch.