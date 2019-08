„Tun alles, was möglich ist“ : Feuerwehr Herne durchkämmt Wohnhäuser auf Suche nach Gift-Kobra

„Tun alles, was möglich ist“

Herne Bei der Suche nach einer hochgiftigen Schlange in Herne durchsuchen Feuerwehrleute weiterhin akribisch die evakuierten Wohnhäuser. Wird sie nicht gefunden, soll Gas eingesetzt werden.

„Sie haben beim Durchkämmen der einzelnen Räume vom Keller bis zum Dach gute Fortschritte gemacht - allerdings ohne die Schlange zu finden“, sagte ein Stadtsprecher am Donnerstag. Parallel bereite man weitere Maßnahmen vor, die flüchtige Monokelkobra mit einer geschätzten Länge von mindestens 1,40 Meter zu fangen. So sollen auch Köder ausgelegt werden, um die Schlange zu locken. „Wir tun alles, was möglich ist“.