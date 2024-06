DNA-Spurenabgleich Familienmitglied soll Mann Penis und Hoden abgetrennt haben – U-Haft

Weil er einem 66-Jährigen in Herne vor vier Monaten Penis und Hoden abgetrennt haben soll, sitzt ein nahes Familienmitglied wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Angaben zum Motiv des 32-Jährigen aus Dortmund machte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.