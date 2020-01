Technischer Defekt : Elektro-Postauto in Herne abgebrannt - Akkus explodieren

Elektro-Postauto in Herne abgebrannt - Akkus explodieren

Herne Auf dem Geländer der Hauptpost in Herne ist ein Lieferfahrzeug mit Elektromotor abgebrannt. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt.

Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei in Bochum am Donnerstag mitteilte. Durch den Brand explodierten in der Nacht zu Donnerstag die Elektorakkus des Lieferfahrzeugs. Es flogen Splitter und Funken durch die Luft. Da das Fahrzeug nah einem Gebäude stand, zerbarsten durch die starke Hitzeentwicklung auch die Fensterscheiben des Hauses.