Unfall im Familienpark in Herne : Dreijähriges Mädchen in Karussell eingeklemmt und schwer verletzt

Auf einem Karussell eines Mini-Freizeitparks ist ein kleines Kind in einem Fahrgeschäft eingeklemmt worden. Foto: dpa/Marcel Kusch

Herne Auf einer Mini-Kirmes im Gysenbergpark in Herne ist am Mittwochabend ein Kleinkind in einem Kinderkarussell eingeklemmt worden. Wie das passieren konnte.

Ein dreijähriges Mädchen ist am Mittwoch, 11. Mai, im Familienpark Gysenberg auf einer Mini-Kirmes von einem Fahrzeug auf einem Karussell überrollt worden. Das Mädchen habe sich bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden, bestätigt Polizeisprecher Jens Artschwager auf Nachfrage. Die Dreijährige habe während der Fahrt aus dem Fahrzeug klettern wollen, sei dann mit dem Fuß hängen geblieben und von dem Auto überrollt worden. Offenbar standen die Fahrzeuge auf dem Karussell nicht fest, sondern fuhren auf Schienen, wie der Sprecher mutmaßt.

Passanten machten den Betreiber des Fahrgeschäfts auf das eingeklemmte Kind aufmerksam und sofort stoppte er die Fahrt. Glücklicherweise konnte die Kleine schnell befreit werden, noch bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr eingetroffen seien. Nach aktuellen Erkenntnissen schwebe sie aber nicht in Lebensgefahr.

Nach Angaben des Sprechers ermittelt die Kriminalpolizei nach dem Vorfall wegen fahrlässigen Verhaltens des Betreibers. „Das ist allerdings Standard. Aktuell sieht es nicht nach Fahrlässigkeit aus“, so Sprecher Jens Artschwager zu den Ermittlungen.

(boot)