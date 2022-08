Keine Brandgefahr : Cranger Kirmes endet am Sonntag wie geplant mit Feuerwerk

Herne Nach einer Begehung von Stadt und Feuerwehr steht fest: Das Feuerwerk am Sonntag kann wie geplant stattfinden. Nur die Abschussstelle mus geringfügig verlegt werden.

Die Cranger Kirmes im Ruhrgebiet geht am Sonntag (14.8.) wie geplant mit einem Feuerwerk zu Ende. Das teilte der Veranstalter eines der größten Volksfeste in Deutschland mit. Das Brandrisiko war bei einer erneuten Begehung am Samstag zusammen mit der Stadt und der Berufsfeuerwehr bewertet worden. Um die Sicherheit zu erhöhen, werde die Abschussstelle geringfügig verlegt, teilte die Stadt mit. Die Sichtbarkeit ab 22.30 Uhr sei dadurch nicht beeinträchtigt, heißt es in der Mitteilung. Das Feuerwerk dauert rund 15 Minuten, die Cranger Kirmes endet am Sonntag um Mitternacht.