Waffen und Munition beschlagnahmt : Schüsse bei Hochzeitsfeiern in Herne, Bochum und Steinheim

Bochum/Herne/Steinheim Nach Schüssen bei Hochzeitsfeierlichkeiten in Steinheim, Bochum und Herne hat die Polizei Schreckschusswaffen und Munition sichergestellt. Bei einem der Vorfälle habe es sich um die Abholung des Bräutigams gehandelt.

Bei dem Vorfall in Steinheim im Kreis Höxter sprach die Polizei von „massiven Schussabgaben“. Den Beamten liege eine Aufnahme vor, die die Szenerie am Samstagnachmittag zeige, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Auf dem Video, dass die „Bild“-Zeitung online veröffentlicht hat, feuern mehrere Männer auf einer Straße in die Luft.