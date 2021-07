Nach heftigen Regenfällen : Autos stecken auf überschwemmter Autobahn bei Herne fest

Herne Heftige Regenfälle eines Gewitters haben im Ruhrgebiet die Autobahn 42 bei Herne überschwemmt. Zwischen dem Kreuz Herne und der Abfahrt Gelsenkirchen-Bismarck sind zahlreiche Autos im Wasser stecken geblieben.

Am Donnerstagabend zogen mehrere Gewitter über Nordrhein-Westfalen hinweg. Für einige Orte hatte der Deutsche Wetterdienst vor heftigem Starkregen gewarnt. Die Feuerwehr-Leitstelle Herne sprach am Abend von einer Vielzahl von Einsätzen. In der Nachbarstadt Bochum musste die Feuerwehr ebenfalls zu unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. Zweimal war dort ein Blitz in Bäume eingeschlagen, die umzustürzen drohten. Auch in der bereits vor einigen Tagen durch Überschwemmungen schwer getroffenen Stadt Fröndenberg an der Ruhr liefen wieder mehrere Keller voll.