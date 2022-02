An Ampel in Herne : Autofahrer verletzt Mädchen schwer und begeht Unfallflucht

Herne Als eine 12-Jährige in Herne an einer Ampel über die Straße ging, wurde sie von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Der Fahrer habe sie gefragt, ob alles in Ordnung sei – und sei dann weggefahren. Die Polizei machte den 73-Jährigen wenig später ausfindig.

Ein Autofahrer hat ein zwölfjähriges Mädchen in Herne an einem Ampelübergang angefahren, schwer verletzt - und sich vom Unfallort entfernt. Das Kind stürzte erst auf die Motorhaube, dann auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann habe nur gefragt, ob alles in Ordnung sei und er sie nach Hause fahren solle, was das Mädchen ablehnte. Der Fahrer machte sich aus dem Staub, Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Die Zwölfjährige kam ins Krankenhaus. Der 73 Jahre alte Fahrer wurde allerdings kurze Zeit später über das Autokennzeichen ermittelt, sein Führerschein eingezogen und Ermittlungen gegen ihn wegen Unfallflucht eingeleitet. Bei der Polizei gab er an, er habe gedacht, er werde „nicht mehr gebraucht“.

(bora/dpa)