Portemonnaie bei der Polizei abgegeben 16-Jährige findet in Herne 1000 Euro und lehnt Finderlohn ab

Eine 16-Jährige hat in Herne ein Portemonnaie mit 1000 Euro gefunden und es zur Polizei gebracht. Die Beamten konnten die 28-jährige Besitzerin am Mittwoch schnell ausfindig machen. „Erleichtert und freudestrahlend“ habe die Frau ihr Portemonnaie wieder in Empfang genommen, berichtete die Polizei am Freitag (31. Mai 2024) . Von dem Geld habe nichts gefehlt.