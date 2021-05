„Ich habe Mist gebaut“ : 14-Jähriger stellt sich nach Verfolgungsjagd der Polizei

Herne Mit dem geklauten Auto der Eltern und mit Freunden auf Spritztour. Ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus Herne hatte sich eine Verfolungsjagd mit der Polizei geliefert. Nun stellte er sich.

Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Herne hat sich der 14 Jahre alte Fahrer des flüchtenden Autos der Polizei gestellt. „Ich habe Mist gebaut“, hat der Junge nach Angaben der Polizei gesagt, als er mit seinen Eltern auf die Wache kam. Die Beamten hatten den Minderjährigen am Freitagabend mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verfolgt. Der 14-Jährige hatte das Auto seiner Eltern geklaut und war zusammen mit drei Freunden durch das Stadtgebiet gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bei der Flucht überfuhr der 14-Jährige mehrere rote Ampeln und geriet zeitweise in den Gegenverkehr. Den vier Jugendlichen gelang es, das Auto abzustellen und unbemerkt zu entkommen. Nun habe sich der Autofahrer gestellt und auch die Namen seiner Freunde genannt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Den Fahrer und seine Freunde erwarte eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.