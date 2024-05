„Plötzlich ein Piepen wahrgenommen“ Mutter tot – Straßenwärter retten Gänsewaisen an A30

Das ging dem Straßenwärter ans Herz: Luca Hesse von der Autobahnmeisterei Herford entdeckte bei einer Kontrolle eine tote Gans – und in der Nähe drei lebende kleine Küken. „Wir haben den Bereich abgesichert und später auf der Standspur dann plötzlich ein Piepen wahrgenommen“, erzählte der 24-Jährige laut Mitteilung der Autobahn GmbH für Westfalen von Dienstag. Zwischen Fahrbahn und einer Betonwand der A30 bei Bünde in Ostwestfalen hatte die Gänsemutter offenbar gebrütet. Hesse und seine Kollegen sammelten die Tierwaisen Anfang der Woche ein und brachten sie in einem Karton zur Straßenmeisterei, wie sein Arbeitgeber mitteilte.