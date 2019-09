Nach Razzia auf Campingplatz : Kinderpornografie-Verdacht in Herford – Ermittlungen auch gegen Sohn

Herford Die Ermittlungen gegen einen Mann aus Herford wegen des Verdachts des Besitzes von Kinderpornografie sind auf ein Familienmitglied ausgeweitet worden.

„Mein Mandant ist der Sohn des Beschuldigten“, sagte am Donnerstag Rechtsanwalt Christian Thüner der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Die Polizei Bielefeld hatte den Fall am Dienstag publik gemacht. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwoch Durchsuchungen in der Wohnung und im Wohnwagen des beschuldigten Vaters auf einem Campingplatz. Dabei sind laut Staatsanwaltschaft erhebliche Datenmengen, unter anderem mehrere hunderte CDs, sichergestellt worden.