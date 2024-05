20-Jähriger in Herford Mann entwendet Sportwagen und verletzt mehrere Menschen bei Flucht

Ein junger Mann soll mit einem Sportwagen, den er vorgeblich zur Probe fahren wollte, gezielt auf zwei Feuerwehrleute und den Besitzer des Fahrzeugs zugefahren sein und zwei von ihnen schwer verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld am Montag mitteilten, hatte der 20-Jährige im ostwestfälischen Herford Interesse an dem zum Verkauf stehenden Auto vorgespielt und sich bei einer angeblichen Testfahrt aus dem Staub gemacht. Der Besitzer alarmierte die Polizei, verfolgte den 20-Jährigen zusammen mit weiteren Personen über mehrere Kilometer hinweg und informierte zugleich via soziale Medien über den Diebstahl. Nach einer Verfolgungsjagd mit mehreren Verletzten wurde der Mann festgenommen, eine Mordkommission ermittelt gegen ihn wegen versuchter Tötung. Auch „Bild“ hatte über den Fall vom Sonntag berichtet.