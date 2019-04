Feuer in Herford ist gelöscht : Einsatzkräfte bergen Leiche in Brandwohnung

Erst nach einem gut 24-stündigen Einsatz hat die Feuerwehr den Brand in einem Senioren-Wohnhaus unter Kontrolle gebracht. Foto: dpa/Guido Kirchner

Herford Nach Stunden schien das Feuer in einem Senioren-Wohnhaus gelöscht, doch dann loderten nachts wieder Flammen auf. Das Gebäude in Herford ist massiv beschädigt. Am Abend wurde in der Brandwohnung eine Leiche gefunden - ist das die vermisste Bewohnerin?

Erst nach einem rund 24-stündigen Einsatz hat die Feuerwehr den Brand in einem Senioren-Wohnhaus in Herford unter Kontrolle gebracht. Eine vermisste 72 Jahre alte Bewohnerin habe man in dem massiv beschädigten fünfstöckigen Gebäude zunächst nicht gefunden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Am Abend wurde in der Brandwohnung eine weibliche Leiche gefunden, teilte die Polizei mit. Ob es die tote Bewohnerin ist, müssten weitere Untersuchungen klären, sagte ein Polizeisprecher.

Der Brand war am Mittwoch in einer Wohnung im obersten Stockwerk ausgebrochen. Rund 50 Feuerwehrleute kämpften viele Stunden gegen die Flammen, die dann in der Nacht im Fahrstuhlschacht des Hauses neu aufloderten. Am Vormittag wagten sich erste Kräfte vorsichtig in das Gebäude.

Fünf Senioren waren mit Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden. Insgesamt 26 Bewohner des Brandhauses und eines vorsorglich evakuierten Nachbargebäudes kamen in Hotels, anderen Wohnungen, Pflegeeinrichtungen oder bei Verwandten unter. Zwei Feuerwehrleute waren vorübergehend in einer Klinik behandelt worden - wegen totaler Erschöpfung.

Um in die Wohnung der vermissten Seniorin in dem zunächst als einsturzgefährdet eingestuften Haus zu gelangen, wurde das Dach mit einem Spezialkran geöffnet. Erste Einsatzkräfte betraten das Gebäude später nach eingehender Prüfung. Die Polizei beschlagnahmte das Haus. Ein Sprecher sagte, es sei extrem schwierig, von oben herab aus einem Korb zu arbeiten.

Mithilfe des Krans wurden verbranntes Mobiliar und Schutt über eine Vorrichtung am Balkon aus der Brandwohnung herab geschafft. Dazu habe man sich vom Balkon aus allmählich in die Wohnung vortasten müssen, berichtete der Feuerwehrsprecher. Ob das Haus abgerissen werde oder die Bewohner nach Renovierung in einige Etagen wieder einziehen könnten, müsse ein Statiker entscheiden. Die Brand-Ursache sei noch unklar.

(hsr/dpa)