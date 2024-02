Festnahmen in Bielefeld Polizei entdeckt Drogenlabor in Herford

Die Polizei hat in Herford ein Drogenlabor entdeckt und nach Hinweisen aus dem Ausland drei Beschuldigte in Bielefeld und am Tatort festgenommen. Nach gemeinsamer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei von Donnerstag stehen die zwei Niederländer im Alter von 40 und 55 Jahren und ein 39-jähriger Deutscher unter Verdacht, bandenmäßig synthetische Drogen hergestellt und verkauft zu haben.