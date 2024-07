Ermittlungen laufen „auf Hochtouren“ Brandexperten und LKA schauen sich heute ausgebrannte Bar in Herford an

Die Bar war am Sonntagmorgen vollständig ausgebrannt. Von Verletzten ist nichts bekannt. Zeugen hatten von mindestens einer Explosion berichtet, bevor das Gebäude in Flammen aufging, wie die Polizei berichtete. Bevor sich Brandermittler in dem schwerbeschädigten Gebäude an die Arbeit machen konnten, waren Abstimmungen mit einem Statiker notwendig.